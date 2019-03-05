Diyarbakır’da bir ilçe diken üstünde... Çermik’te kayalar mahalleye yuvarlandı

"KORKULACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Çermik İlçe Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi Hayrullah Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bütün güvenlik önlemini aldıklarını, çöken kayaların herhangi bir tehlike olmadığını söyledi. Çelik, şunları söyledi:

"Kale dağ eteğinde park çalışmamız mevcuttur. Bu alanda yapılan çalışmalar esnasında, kayada oluşabilecek devrilmelere karşı, üst kısımda teraslama yaptık. Mevcut alanda amaç yukarıda çatlayan kayaların devrilme riski bulunduğundan dolayı, devrildiğinde mevcut teraslama kısmına düşmesi. Buradaki kaya kısımlarında mevcut çatlaklar bulunuyordu. Buradaki çalışmanın temel sebebi kayada oluşan çatlaklıkların önlemini alabilmek mevcut kısmına istinat duvarları yapabilmek amacıyla burada proje hazırlandı. Beklediğimiz gibi dün gece kayalarda devrilme oldu, önlemini almıştık mevcutta olduğu gibi teraslama önlemini alınmıştı. Herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır, bundan sonraki çalışmalarımız da da mevcut alanda istinat duvarlarımızı yapıp daha hızlı bir şekilde mevcut park alanını vatandaşlara kazandırmak."