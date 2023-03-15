Haberler Yaşam Diyarbakır’da okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Diyarbakır Valiliği'nde!

Giriş Tarihi: 15.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:03

Diyarbakır’da okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Diyarbakır Valiliği'nde!

16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporu ile deprem bölgesi için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken Şanlıurfa Valiliği, okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bu noktada gözler 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okul var mı yok mu sorusunun yanıtına çevrildi. Diyarbakır Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, MGM ile haftalık Diyarbakır hava durumu…