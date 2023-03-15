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Haberler Yaşam Diyarbakır’da okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Diyarbakır Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:03

Diyarbakır’da okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? Gözler Diyarbakır Valiliği'nde!

16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporu ile deprem bölgesi için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken Şanlıurfa Valiliği, okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bu noktada gözler 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okul var mı yok mu sorusunun yanıtına çevrildi. Diyarbakır Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, MGM ile haftalık Diyarbakır hava durumu…

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Diyarbakır Valiliği’nde!

16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu çok sayıda ev ve işyerini su bastı, yollar göle döndü. Valilik okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. MGM tarafından deprem bölgesi için yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası "16 Mart Perşembe Diyarbakır'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarın Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı için gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Diyarbakır Valiliği okul tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Diyarbakır Valiliği’nde!

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkili olacak.

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Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Diyarbakır Valiliği’nde!

15-19 MART 2023 DİYARBAKIR HAVA DURUMU
15 Mart Çarşamba: Yağmurlu 10 - 16 °C

16 Mart Perşembe: Yağmurlu 10 - 15 °C

17 Mart Cuma: Yağmurlu 6 - 18 °C

18 Mart Cumartesi: Yağmurlu 5 - 17 °C

19 Mart Pazar: Yağmurlu 8 - 15 °C

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Diyarbakır Valiliği’nde!

16 MART PERŞEMBE DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

16 Mart Perşembe günü Diyarbakır'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 10 ila 15 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Diyarbakır’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Diyarbakır Valiliği’nde!

Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Sağanak yağışın görüleceği kent genelinde 16 Mart 2023 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Diyarbakır'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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