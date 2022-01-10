Diziler bu hafta da yok mu, neden yok? Tv yayın akışı ile Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve başlayacak?

Diziler bu hafta da yok mu, neden yok? Tv yayın akışı ile Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve başlayacak?

Geçtiğimiz hafta ekranlara yeni bölümleriyle gelmeyen diziler, binlerce kişinin dikkatini çekmişti. Yapımlar yılbaşı nedeniyle bir süre ara verdiğini duyururken ardından setlerde ortaya çıkan koronavirüs vakaları birçok yapım ekibinini sete çıkamamasına neden oldu. Bu noktada "Diziler bu hafta yok mu, neden yok dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atv, Show Tv, Star Tv, Tv8, TRT1, Kanal D gibi kanalların haftalık yayın akışı listesi de belli oldu. Peki, Diziler bu hafta yok mu, neden yok dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...