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Haberler Yaşam Diziler bu hafta da yok mu, neden yok? Tv yayın akışı ile Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 17:12

Diziler bu hafta da yok mu, neden yok? Tv yayın akışı ile Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve başlayacak?

Geçtiğimiz hafta ekranlara yeni bölümleriyle gelmeyen diziler, binlerce kişinin dikkatini çekmişti. Yapımlar yılbaşı nedeniyle bir süre ara verdiğini duyururken ardından setlerde ortaya çıkan koronavirüs vakaları birçok yapım ekibinini sete çıkamamasına neden oldu. Bu noktada "Diziler bu hafta yok mu, neden yok dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atv, Show Tv, Star Tv, Tv8, TRT1, Kanal D gibi kanalların haftalık yayın akışı listesi de belli oldu. Peki, Diziler bu hafta yok mu, neden yok dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Diziler bu hafta da yok mu, neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve başlayacak?

Yeni yılın ilk haftası ekranlara gelmeyen diziler, şimdilerde binlerce diziseverin gündeminde yer alıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan dizilerin sıkı takipçileri haftanın ilk günüyle birlikte "Diziler bu hafta yok mu, neden yok dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Atv, Show Tv, Star Tv, Tv8, TRT1 gibi kanalların yayın akışı listesinde birçok yapımın yeni bölümü yer almıyor. Peki, Diziler bu hafta yok mu, neden yok dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Diziler bu hafta da yok mu, neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve başlayacak?

DİZİLER NEDEN YOK?

2022 yılının ilk haftası olduğu için diziler ekranlara gelmemişti. Fakat bazı dizilerin setinde ortaya çıkan koronavirüs vakaları da yapımların yeni bölüm çekimlerinde aksaklıklara neden oldu. Dizilerin önümüzdeki hafta ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Üç Kuruş

02:45 Aziz

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çinli Satıcı (Yabancı Sinema)

01:45 Çinli Satıcı (Yabancı Sinema)

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Küçük Ağa

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Diziler bu hafta da yok mu, neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve başlayacak?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:30 Deliha (Yerli Sinema)

00:30 Kaderimin Oyunu

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Dizi

Diziler bu hafta da yok mu, neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak ve başlayacak?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)

23:05 Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)

01:15 Bir Zamanlar Çukurova

04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:20 112 Acil Çağrı

00:40 Soluk (Yerli Sinema)

02:20 Şehrime Hoş Geldiniz

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

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