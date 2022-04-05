Haberler Yaşam Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında

Giriş Tarihi: 05.04.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 12:26

Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında

Antarktika'daki Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu yerde çalışan bir foto muhabir oldukça nadir ve 'doğanın mucizesi' olarak isimlendirilen Beroe cucumis isimli canlıyı görüntüledi. 2050 yılına kadar yaşaması çok elverişli bir ortamın olmadığı canlının denizanasına benzetildiği ancak bunun bir yanılmasa olduğunu söyleyen Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Bölüm Başkanı Alpaslan Kara: - "Beroe cucumis, çoğu insanın denizanası sandığı küçük bir canlı ancak denizanası değil. Daha önce Antarktika kıyılarında görülmüş ama bu kadar güneyden bildirilen bir kaydı yok" sözlerine yer verdi.