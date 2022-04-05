Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında
Giriş Tarihi: 05.04.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 12:26

Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında

Antarktika'daki Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu yerde çalışan bir foto muhabir oldukça nadir ve 'doğanın mucizesi' olarak isimlendirilen Beroe cucumis isimli canlıyı görüntüledi. 2050 yılına kadar yaşaması çok elverişli bir ortamın olmadığı canlının denizanasına benzetildiği ancak bunun bir yanılmasa olduğunu söyleyen Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Bölüm Başkanı Alpaslan Kara: - "Beroe cucumis, çoğu insanın denizanası sandığı küçük bir canlı ancak denizanası değil. Daha önce Antarktika kıyılarında görülmüş ama bu kadar güneyden bildirilen bir kaydı yok" sözlerine yer verdi.

AA
Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri, Türkiye'nin Antarktika'da geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'nın çevresinde "Beroe cucumis" canlısını ilk kez görüntüledi. AA Foto muhabiri Şebnem Coşkun 10-28 Şubat'ta, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde bilim heyetinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bu coğrafyada yer alan farklı türleri de gözlemleme imkanı buldu.

Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında

Coşkun, Horseshoe Adası'nda su altını gözlemlemek için seferin Çevre Zabiti Atilla Yılmaz ile adanın Gaul Koyu'nda buz dağları arasında dalış yaptı. Ekip bu dalışla su altında pembe renkli bir türe rastladı. Coşkun, kıtada daha önce yapılan çalışmalarda rastlanmamış söz konusu türün tespit edilebilmesi adına fotoğrafla bu türü görüntüledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında

Sefer katılımcılarından Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Bölüm Başkanı Alpaslan Kara'nın yaptığı literatür taramasından sonra keşfedilen canlının "Beroe cucumis" olduğu ve kıtanın güneyinde daha önce bir kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.

Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında

Kara, AA'ya yaptığı açıklamada "Ctenophora" canlı grubundan olan şeffaf, pembe renkli ve en fazla 15 santimetreye kadar büyüyebilen "Beroe cucumis" türünün küresel ısınmanın da etkisiyle 2050'ye kadar şu an yaşaması için pek elverişli olmayan Antarktika'nın daha soğuk bölgelerine de yayılmasının beklendiğini söyledi.

Doğanın mucizesi! Türk fotoğraf sanatçısının kadrajında

Son yıllarda 6-7 santimetreden daha büyük olanının görülmediği aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Beroe cucumis, çoğu insanın denizanası sandığı küçük bir canlı ancak denizanası değil. Daha önce Antarktika kıyılarında görülmüş ve bu kadar güneyden bildirilen bir kaydı yok. Bu pembe renkli canlı, denizanalarıyla besleniyor ve kendisinden daha büyük boyuttaki denizanalarını dahi vücuduna göre çok büyük olan geniş ağzı sayesinde avlayabiliyor"

SON DAKİKA