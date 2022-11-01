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Haberler Yaşam DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:24

DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

Kripto para furyasının 2021 yaz ve sonbahar aylarını meşgul ettiği dönemde en çok tercih edilen kripto paraların başında DOGECOIN geliyordu. Elon Musk'ın yaptığı her paylaşım sonrası Dogecoin'de dalgalanmalar yaşanıyordu. Dijital para tekrar yükseldi ve herkes, "DOGECOIN neden yükseliyor, Elon Musk bir şey mi yaptı?" gibi soruları direkt olarak yöneltiyor. Dogecoin ani bir şekilde fiyatını yükseltiyken, bunun ne kadar kalıcı olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, DOGEcoin kaç dolar? Dogecoin ne kadar oldu? İşte 1 Kasım 2022 bugün Dogecoin fiyatı ve diğer detaylar…

DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

Dogecoin fiyatı aniden yükseldi ve herkes, "Dogecoin neden yükseliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kripto para furyasının en çok tercih edilen paralarından olan köpek temalı Dogecoin, yine Elon Musk'ın bir sosyal medya paylaşımıyla yükselmiş durumda. Peki, 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL oldu? Dogecoin ne kadar? İşte detaylar…

DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

DOGECOIN NEDEN YÜKSELDİ?

Elon Musk'ın sürekli olarak ne kadar değer verdiğini dile getirdiği DOGECOIN, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayı tamamlamasıyla birlikte bir anda yükselişe geçti. Bir anda iki katına çıkan para için asıl beklenti, Elon Musk'ın köpeğiyle fotoğraf atmasıydı. Milyarder de aynen bunu yaptı.

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DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

Sabah saatlerinde Elon Musk tarafından paylaşılan Cadılar Bayramı gönderisinde köpeği, üzerinde Twitter sembolüne sahip kıyafetiyle poz verince, dijital parada artış ani gerçekleşti.

DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

DOGECOIN KAÇ DOLAR?

Sabah saatlerinde 0,13 dolar olan kripto para, Elon Musk'ın sosyal medyadaki paylaşımıyla bir anda 0,16'ya çıktı. Şua an 0,14 dolar seviyesinde ilerliyor. Bir hafta önce 0,08 dolar seviyesinde olduğunu söylemekte yarar var.

DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

DOGECOIN KAÇ TL?

DOGECOIN anlık olarak 2,60 TL bandında ilerliyor.

NOT: Bu yatırım tavsiyesi veren bir içerik değildir.

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