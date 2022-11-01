Haberler Yaşam DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:24

DOGECOIN neden yükseliyor, ne kadar oldu? 1 Kasım 2022 Dogecoin kaç dolar, kaç TL?

Kripto para furyasının 2021 yaz ve sonbahar aylarını meşgul ettiği dönemde en çok tercih edilen kripto paraların başında DOGECOIN geliyordu. Elon Musk'ın yaptığı her paylaşım sonrası Dogecoin'de dalgalanmalar yaşanıyordu. Dijital para tekrar yükseldi ve herkes, "DOGECOIN neden yükseliyor, Elon Musk bir şey mi yaptı?" gibi soruları direkt olarak yöneltiyor. Dogecoin ani bir şekilde fiyatını yükseltiyken, bunun ne kadar kalıcı olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, DOGEcoin kaç dolar? Dogecoin ne kadar oldu? İşte 1 Kasım 2022 bugün Dogecoin fiyatı ve diğer detaylar…