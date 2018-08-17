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ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Giriş Tarihi: 17.08.2018 01:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 01:40
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ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk
Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

ile arasında sefer yapan ile yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu.

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ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk
Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. 'dan başlayıp 'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor.

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ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk
Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla 'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli vagon bulunuyor.

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ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk
Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

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ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk
Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları ve üniversite öğrencilerinin seyahat programları daha çok aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam ediyor.

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ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk
Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

ŞARKILAR VE TÜRKÜLERLE EĞLENCELİ YOLCULUK
Her yaştan insanın seyahat ettiği 'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor.

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ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk
Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu trende yolculuk, şarkılar ve türkülerle unutulmaz hale geliyor.

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