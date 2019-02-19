Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Dondurucu soğuklara rağmen kesintisiz süren Doğu Ekspresi ve diğer demir yolu ulaşımlarının etkilenmemesi için görev alan TCDD Yol Bakım Onarım memurları rağmen görevlerini aralıksız sürdürüyor. 'Masalsı yolculuk' olarak anılan Doğu Ekspresi'nin de aralarında bulunduğu seferler için yoğun çaba sarf ediyor.

Unutulmaz bir tatil yaşayan seyahatseverlerin keyifle geçirdikleri günlerin aksamaması için dondurucu soğuklardan dolayı oluşan buz sarkıtlarının temizleyen memurlar, trenlerin gecikmeden istasyonlara ulaşmasını sağlıyor.