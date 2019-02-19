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'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Giriş Tarihi: 19.02.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 17:31
Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Dondurucu soğuklara rağmen kesintisiz süren Doğu Ekspresi ve diğer demir yolu ulaşımlarının etkilenmemesi için görev alan TCDD Yol Bakım Onarım memurları rağmen görevlerini aralıksız sürdürüyor. 'Masalsı yolculuk' olarak anılan Doğu Ekspresi'nin de aralarında bulunduğu seferler için yoğun çaba sarf ediyor.

Unutulmaz bir tatil yaşayan seyahatseverlerin keyifle geçirdikleri günlerin aksamaması için dondurucu soğuklardan dolayı oluşan buz sarkıtlarının temizleyen memurlar, trenlerin gecikmeden istasyonlara ulaşmasını sağlıyor.

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Aralarında Doğu Ekspresi de var!


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çalışan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, dondurucu soğuklar nedeniyle oluşan buz sarkıtlarının demir yolu ulaşımını etkilememesi ve "masalsı yolculuk" diye tanımlanan, aralarında 'nin de bulunduğu trenlerin gecikmeden istasyona ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor.

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Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Erzurum-Kars demir yolunda 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için söz konusu hatta özellikle kışın hummalı bir çalışma yapıyor.

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz


TCDD görevlileri, sabahın erken saatlerinde sırtladıkları küreklerle istasyonda bulunan demir yolu hattına inerek kar temizleme çalışmasına başlıyor.

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz


Ulaşımın aksamaması için fedakarca çalışan işçiler, başta olmak üzere hattı kullanan trenler yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek, gerekli yerlerde buz ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz


Hattaki tünellerde soğuk havanın sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yaklaşık 6 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için iş makineleri ve kazmaları kullanan işçiler, merdiven yardımıyla ulaştıkları buz sarkıtlarını kırarak, trenin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demir yolundaki tünellerde oluşan buzları kırıp raylarda biriken karı temizleyen işçiler, kırdıkları büyük buz kütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel dışına taşıyor.

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