Doktor açıklamaları dehşete düşürdü: "Ölürken yetişkinler bu görüntüyü görüyor ama çocuklarda... "

Kerr, ölüme yaklaşan hastalar üzerinde çalıştığı süre boyunca, çocukların genel olarak ölüme dair daha az anlayışa sahip olması nedeniyle, yaşam sonu deneyimlerinin yetişkinler ve çocuklar arasında büyük farklılıklar gösterdiğini fark etti.