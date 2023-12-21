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Haberler Yaşam Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler
Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 14:39

Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler

Yozgat'ta yaşayan Yasin Turgut dolandırıcıların son kurbanıydı. Kredi çekmek isterken mobil bankacılık hesabı ele geçirilen Turgut, tek tıkla tüm parasını kaptırdı. Çok geçmeden dolandırıldığını anladı. Hala olayın şokunu atlamadı: Nasıl bir dolandırıcılık var anlayamadım

İHA
Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler

Kredi çekmek isteyen vatandaş, tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı. Şaşkına çeviren olay Yozgat'ın Çekerek İlçesi'nde yaşandı. Yasin Turgut, 50 bin liralık kredi çekmek için internetten araştırma yaptı. Bankaları tek tek araştırdı. Birkaç gün sonra da telefonu çaldı. Kendilerini banka görevlisi olarak tanışan kişi, Turgut'a bir mail gönderildiğini ve bu mailin onaylanması gerektiğini anlattı.

Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler

Şüphelilerin söylediklerini tek tek yapan Yasin Turgut, mobil bankacılık hesabını dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcılar, Turgut'un hesabından çektiği parayı yine Turgut'un başka bir hesabına aktardı. Durumu fark eden Turgut, kendisinin 50 bin lira ihtiyacının olduğunu söyleyerek, gelen paranın fazla olduğunu açıkladı. Dolandırıcılar Turgut'a paranın atılan maildeki bilgilere geri atılmasını anlattı. Parayı geri atan Turgut, çok geçmeden dolandırıldığını anladı.

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Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler

"NASIL BİR DOLANDIRICILIK…"
Sahtekarlara 161 bin TL kaptıran Yasin Turgut, "Kredi ihtiyacım için birkaç bankanın sitesine girip araştırma yaptım. Uygun olursa çekecektim. Araştırdığım bankanın ismini vererek beni aradılar. Öyle olunca pek şüphelenmedim. Çok sahte internet siteleri var. 161 bin lira param gitti. Olayın üzerinden 5 gün geçti ama hala gelişme yok. Paranın gittiği hesabı bir bloke konulmadı. Bankayı aradım 'Talimat olamadan bloke koyamıyoruz' dediler. Nasıl bir dolandırıcılık var anlayamadım" ifadesini kullandı.

Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler

MOBİL BANKACILIK HESABINA GİRDİLER
Turgut, uzaktan mobil bankacılık hesabına girdiklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: Kredi vermek için cep telefonundan beni aradılar. Krediyi hesaplamak içinde benden bilgi istemediler. Sadece adımı soyadımı söyledim. 'Bir tane mail atacağız onu onaylayın sadece' dediler. Gönderdikleri maili onayladım.

Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler

Benim haberim olamadan benim mobil bankacılığa girip benim adıma kredi çektiler. Kredi çekmek için değil kredi oranlarını öğrenmek için konuşmuştum. Parayı bilgi vermeden benim başka bir banka hesabıma attılar. O bankanın hesabına girdiğimde 150 bin lira gelmişti.

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