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Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler
Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
14:39
Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler
Yozgat'ta yaşayan Yasin Turgut dolandırıcıların son kurbanıydı. Kredi çekmek isterken mobil bankacılık hesabı ele geçirilen Turgut, tek tıkla tüm parasını kaptırdı. Çok geçmeden dolandırıldığını anladı. Hala olayın şokunu atlamadı: Nasıl bir dolandırıcılık var anlayamadım