Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler

"NASIL BİR DOLANDIRICILIK…"

Sahtekarlara 161 bin TL kaptıran Yasin Turgut, "Kredi ihtiyacım için birkaç bankanın sitesine girip araştırma yaptım. Uygun olursa çekecektim. Araştırdığım bankanın ismini vererek beni aradılar. Öyle olunca pek şüphelenmedim. Çok sahte internet siteleri var. 161 bin lira param gitti. Olayın üzerinden 5 gün geçti ama hala gelişme yok. Paranın gittiği hesabı bir bloke konulmadı. Bankayı aradım 'Talimat olamadan bloke koyamıyoruz' dediler. Nasıl bir dolandırıcılık var anlayamadım" ifadesini kullandı.



