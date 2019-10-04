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Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zengini Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç'te, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları burayı tercih ediyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 10:09
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri
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Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri
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Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri
Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri
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