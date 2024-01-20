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Haberler Yaşam Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 18:26

Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurt genelinde düşüşe geçiyor. Hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin de altına düşecek. Trakya Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise kuvvetli yağışlar görülecek. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...

Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21-27 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...

MGM'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

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Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...

20 Ocak Cumartesi günü İstanbul dahil 9 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da karla karışık yağmur ile kuvvetli yağışların görüleceği ifade edildi.

Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...

21 Ocak Pazar günü ise 13 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı alarmın veriliği iller arasında Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli, Aksaray, Batman ve Osmaniye yer aldı.

Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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