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Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
18:26
Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurt genelinde düşüşe geçiyor. Hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin de altına düşecek. Trakya Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise kuvvetli yağışlar görülecek. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...