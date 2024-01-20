Resmen donacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin de altına düşüyor: Kar, yağmur, fırtına...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.