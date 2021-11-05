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Haberler Yaşam Dönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü
Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:49

Dönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü

Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 2 ay önce ekimi gerçekleştirilen ve dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın hasadı yapılıyor. Dönüm başı 100 bin TL gelir beklenen safrandan 3 yıl içerisinde ise 1.3 milyon TL'lik kazanç elde edilmesi hedefleniyor...

Dönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen projede Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde 6 çiftçi ile iş birliği yapılarak ekilen safranın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Dönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü

Bölgede uzun yıllar atıl kalmış toprakların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projede safranın bölge şartlarına uygunluğu ve verimi yüzleri güldürdü.

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Dönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü

Yumrusu, stigması (bitkinin faydalanılan en değerli kısmı) ve yaprakları ayrı ayrı değerlendirilen safrandan, dönüm başı 100 bin liranın üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Dönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, safranın son derece önemli bir ürün olduğunu ancak Türkiye'de çok fazla yetiştirilmediğini söyledi.

Dönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü

Aygül, safranın toplum tarafından bilinirliliğinin artmasıyla bakanlık tarafından konuyla ilgili proje yürütüldüğünü belirterek, "Projeyi İnegöl ve Yenişehir ilçesinde başlattık. Safranı İnegöl ve Yenişehir yöresinde kümelendirmeyi ve üretimi daha çok artırmayı hedefliyoruz." dedi.

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