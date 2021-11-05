HaberlerYaşamDönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü
Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:46Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:49
Dönüm başı 100 bin TL kazandıracak! Safranın ilk hasadı yüzleri güldürdü
Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 2 ay önce ekimi gerçekleştirilen ve dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın hasadı yapılıyor. Dönüm başı 100 bin TL gelir beklenen safrandan 3 yıl içerisinde ise 1.3 milyon TL'lik kazanç elde edilmesi hedefleniyor...