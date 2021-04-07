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Haberler Yaşam Dostlukları şaşırtıyor! Şempanze 'Can' ile yavru ayı 'Boncuk' mutlu mesut yaşıyor
Giriş Tarihi: 07.04.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 13:12

Dostlukları şaşırtıyor! 'Can' ile yavru 'Boncuk' mutlu mesut yaşıyor

sakinlerinden "Can" ile yavru "Boncuk"un dostluğu ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Dostlukları şaşırtıyor! Şempanze 'Can' ile yavru ayı 'Boncuk' mutlu mesut yaşıyor

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan 'nin yeni sakini yavru "Boncuk", görevliler tarafından özenle büyütülüyor.

Dostlukları şaşırtıyor! Şempanze 'Can' ile yavru ayı 'Boncuk' mutlu mesut yaşıyor

Yavru , hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen 5 yaşındaki "Can" ile günün 3-4 saatini birlikte geçiriyor. Ziyaretçiler de şempanze ile yavru ayının ilişkisini ilgiyle izliyor.

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Dostlukları şaşırtıyor! Şempanze 'Can' ile yavru ayı 'Boncuk' mutlu mesut yaşıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, bahçedeki tüm barınakların hayvanların doğal ortamlarına uygun dizayn edildiği söyledi.

Dostlukları şaşırtıyor! Şempanze 'Can' ile yavru ayı 'Boncuk' mutlu mesut yaşıyor

Özsöyler, hayvanlara gerekli özen gösterildiği için doğurganlık bakımından da dünyada ilk üç arasında yer aldığını söyledi.

Dostlukları şaşırtıyor! Şempanze 'Can' ile yavru ayı 'Boncuk' mutlu mesut yaşıyor

Boncuk'un yaklaşık 1 ay önce doğduğunu anlatan Özsöyler, "Boncuk'a annesi bakmadı. Bakmadığı için de biz kendisine annelik ettik.

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