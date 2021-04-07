Dostlukları şaşırtıyor! Şempanze 'Can' ile yavru ayı 'Boncuk' mutlu mesut yaşıyor

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni sakini yavru ayı "Boncuk", görevliler tarafından özenle büyütülüyor.