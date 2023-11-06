Haberler Yaşam Dövme sanatçısı ile sevgilisine çivili dayak! Kavgayı onlar başlattı!

Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:19

Dövme sanatçısı ile sevgilisine çivili dayak! Kavgayı onlar başlattı!

Dövme sanatçısı Yeliz Ö. ve erkek arkadaşı Mehmet İ.'nin Taksim'de 5 Eylül'de gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye dövülmesi olayında saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde işletmeyi kapattığı sırada arkasından bir kişinin kendisine saldırdığını ve şok halinde kendisini savunmak amacıyla karşılık verdiğini söyledi. Görgü tanıkları ise çiftin kalabalık bir grup tarafından öldüresiye dövüldüğünü gördüklerini anlattı. Çiftin emniyette alınan ifadelerinde ise kendilerine saldıranlardan şikâyetçi olmadıkları daha sonra avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundukları ortaya çıktı.