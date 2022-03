Haberler Yaşam Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü mesajları ve en güzel, resimli sözleri burada!

Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından Down Sendromu Günü kutlanıyor. 21 Mart tarihinin seçilmesindeki en önemli neden ise down sendromlu bireylerde 21'inci kromozomun 3 tane olmasını simgeliyor. Günün anlam ve önemine istinaden sosyal medya hesaplarından bu yıl da Down Sendromlu vatandaşlarımıza, dostlarımıza mesajlarını iletmek isteyenler Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. İşte Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları ile en güzel, kısa, uzun, resimli Down Sendromlular Günü mesajları ve sözleri 2022