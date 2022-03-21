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Haberler Yaşam Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü mesajları ve en güzel, resimli sözleri burada!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 15:24

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü mesajları ve en güzel, resimli sözleri burada!

Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından Down Sendromu Günü kutlanıyor. 21 Mart tarihinin seçilmesindeki en önemli neden ise down sendromlu bireylerde 21'inci kromozomun 3 tane olmasını simgeliyor. Günün anlam ve önemine istinaden sosyal medya hesaplarından bu yıl da Down Sendromlu vatandaşlarımıza, dostlarımıza mesajlarını iletmek isteyenler Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. İşte Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları ile en güzel, kısa, uzun, resimli Down Sendromlular Günü mesajları ve sözleri 2022

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü mesajları ve en güzel, resimli sözleri burada!

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Her yıl 21 Mart'ta Down Sendromlu vatandaşlarımıza en güzel, duygusal, uzun, kısa ve anlamlı Down Sendromu mesajı göndermek isteyenlerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler farkındalık günü kararı aldığı Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 2022 Down Sendromlular Günü kutlama mesajları

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü mesajları ve en güzel, resimli sözleri burada!

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Benzerliklerimizin farkında mısın?

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Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü mesajları ve en güzel, resimli sözleri burada!

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ SÖZLERİ

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü mesajları ve en güzel, resimli sözleri burada!

DOWN SENDROMU NEDİR?

Bebek, insan vücudunu oluşturan kromozomların 23'ünü anneden, 23'ünü de babadan alıyor. Down sendromunun yüzde 88'i, annenin yumurtasındaki 21. kromozomun ayrılamayıp çift kalmasından kaynaklanıyor. Bunun sonucunda yumurta veya sperm 23 yerine 24 kromozom içeriyor. Yani down sendromunun sorumlusu 21. kromozom oluyor. Sağlıklı çocukların 46 kromozomu varken down sendromlu çocukların bu ilave 21. kromozom kopyası nedeniyle 47 kromozomları olduğunu belirten Bildirici, down sendromunda annenin yaşının da etkin rol oynadığına dikkat çekiyor.

Down sendromu kormozomal bir hastalıktır ve hücre bölünmesi sırasında yaşanan bir yanlışlık sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom oluşması sonucu görülür. Bu durum hem bilişsel hem de fiziksel gelişimi olumsuz yönde etkiler. Yapılan tetkikler sayesinde bebeğin doğumundan önce tespit edilebilmektedir.

Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır.30 yaş altındaki hamileliklerde 1000'de birden daha az bir ihtimalle Down sendromu yaşanır. 44 yaşın üstündeki hamileliklerde ise bu oran 35 gebelikte 1'dir. Ancak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğu için Down sendromlu çocukların %75-80'lik kısmı genç annelerin bebekleridir.

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları: 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü mesajları ve en güzel, resimli sözleri burada!

DOWN SENDROMU NEDEN OLUR?

Down sendromu 21. kromozom çiftinin bir kısmında ya da tamamında ekstra bir kromozom kopyasının meydana gelmesiyle oluşur. Vücudumuzdaki her hücrede genler vardır ve bu genler hücrede gruplanmış durumdadır. Normalde her hücrede 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 23'ü anneden, 23'ü babadan gelir.

Down sendromunun en bilinen çeşidi Trizomi 21'dir ve bu durumda her hücrede 46 yerine 47 kromozom bulunur. Bu durumun sebebi, döllenme öncesinde veya sırasındaki hücre bölünmesinde ortaya çıkan sperm veya yumurta hücresinde ekstra bir kopya kromozomdur. Down sendromunun %95'i Trizomi 21'dir. Trizomi 21'in % 88'i de yumurta hücresindeki bölünme bozukluğundan kaynaklanır.

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