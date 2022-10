Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, bugün belli oluyor. Her hafta duygusal vedalara yer veren TV8'in fenomen programı, Türkiye'deki moda bakış açısına yön veriyor. Her gün farklı konseptlerle ekranlara gelen yapım, bugün After Party konseptini ekranlara taşıyacak. Doya Doya Moda elenen isim, tanıtım videosunda jürileri ağlattı. Peki, Doya Doya Moda elenen yarışmacı kim? Doya Doya Moda kim kazandı? İşte detaylar…