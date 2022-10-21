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Haberler Yaşam Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu
Giriş Tarihi: 21.10.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 13:22

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

Doya Doya Moda elenen yarışmacı ve haftanın birincisi, öğlen kuşağının en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Düğün sonrası After Party günün konsepti olurken, en düşük puan alan kişi Doya Doya Moda elenen yarışmacısı olacak. Doya Doya Moda haftanın birincisi içinse çok büyük adaylar yer alıyor. TV8'in fenomen moda programı, yeni jürileriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi? İşte 21 Ekim 2022 Doya Doya Moda haftanın birincisi ve diğer detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, bugün belli oluyor. Her hafta duygusal vedalara yer veren TV8'in fenomen programı, Türkiye'deki moda bakış açısına yön veriyor. Her gün farklı konseptlerle ekranlara gelen yapım, bugün After Party konseptini ekranlara taşıyacak. Doya Doya Moda elenen isim, tanıtım videosunda jürileri ağlattı. Peki, Doya Doya Moda elenen yarışmacı kim? Doya Doya Moda kim kazandı? İşte detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

DOYA DOYA MODA ALTIN KOLYEYİ KİM ALDI?

Henüz kimin aldığı belli değil. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya moda elenen yarışmacı bugün belli olacak. After Party konseptini en kötü yapan yarışmacı, elenecek.

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

DOYA DOYA MODA DÜN KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda dün Hülya ve Eda, 20 puanla en yüksek puanı aldılar.

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

Eda: 20

Hülya: 20

Aleyna: 18

Tina: 18

Esra: 19

Zeynep: 19

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