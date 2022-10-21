Haberler Yaşam Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

Giriş Tarihi: 21.10.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 13:22

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 21 Ekim 2022 TV8 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu

Doya Doya Moda elenen yarışmacı ve haftanın birincisi, öğlen kuşağının en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Düğün sonrası After Party günün konsepti olurken, en düşük puan alan kişi Doya Doya Moda elenen yarışmacısı olacak. Doya Doya Moda haftanın birincisi içinse çok büyük adaylar yer alıyor. TV8'in fenomen moda programı, yeni jürileriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kim elendi? İşte 21 Ekim 2022 Doya Doya Moda haftanın birincisi ve diğer detaylar…