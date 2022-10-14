Haberler Yaşam Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 11:19

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda yarışması, bugün haftanın final bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Pazartesiden bugüne alınan puanlarla oluşan haftalık puan durumuna göre finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi oluyor. En düşük puanı alan isim ise yarışmadan eleniyor. Programı yayın akışı saatinde izleyemeyen izleyiciler ise elenen isim ve kazanan yarışmacıyı öğrenmek için ''Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 14 Ekim 2022 Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı…