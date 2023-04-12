Haberler Yaşam DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:42

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi DSİ 1727 sürekli işçi alımı 2023 hakkında duyurularda bulundu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Nisan ve Mayıs ayları boyunca merkez ve taşra teşkilatları için çeşitli branşlarda sürekli işçi alımı yapacak. Bu noktada vatandaşlar, DSİ işçi alımı ne zaman, şartları neler sorusu yanıt arıyor. Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuruları için gözler Bakanlıkta. Bu noktada bakanlıkta görev almak isteyen vatandaşlar, DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları araştırıyor.