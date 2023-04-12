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Haberler Yaşam DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:42

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi DSİ 1727 sürekli işçi alımı 2023 hakkında duyurularda bulundu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Nisan ve Mayıs ayları boyunca merkez ve taşra teşkilatları için çeşitli branşlarda sürekli işçi alımı yapacak. Bu noktada vatandaşlar, DSİ işçi alımı ne zaman, şartları neler sorusu yanıt arıyor. Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuruları için gözler Bakanlıkta. Bu noktada bakanlıkta görev almak isteyen vatandaşlar, DSİ işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları araştırıyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

DSİ işçi alımı ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu noktada DSİ Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatı için alınacak personel alımının detayları araştırılmakta. İşte detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

SON DAKİKA: DSİ 1727 İŞÇİ ALACAK!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alacak.

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DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

BAKAN KİRİŞÇİ DUYURDU!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

DSİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

DSİ işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri, koşulları, kadro ve branş dağılımı gini tüm detayların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

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