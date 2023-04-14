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Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:45

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI: Devlet Su İşleri DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DSİ işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu ay ve gelecek ay farklı branşlarda 1727 işçi alımı yapılacağını belirtmişti. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamalar sonrası vatandaşlar "DSİ işçi alımı başvuru ne zaman, hangi illerde, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?" sorusunu yöneltiyor. Peki, DSİ işçi alımı 2023 şartları neler? DSİ işçi alımı ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar