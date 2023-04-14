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Haberler Yaşam DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI: Devlet Su İşleri DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:45

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI: Devlet Su İşleri DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DSİ işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu ay ve gelecek ay farklı branşlarda 1727 işçi alımı yapılacağını belirtmişti. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamalar sonrası vatandaşlar "DSİ işçi alımı başvuru ne zaman, hangi illerde, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?" sorusunu yöneltiyor. Peki, DSİ işçi alımı 2023 şartları neler? DSİ işçi alımı ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI: Devlet Su İşleri DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DSİ 2023 işçi alımı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatlarında çeşitli branşlarda toplam 1727 sürekli işçinin alınacağını söyledi. Vatandaşlar, "DSİ işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI: Devlet Su İşleri DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?

SON DAKİKA: DSİ 1727 İŞÇİ ALACAK!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alacak.

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DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI: Devlet Su İşleri DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?

BAKAN KİRİŞÇİ DUYURDU!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini duyurdu.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI: Devlet Su İşleri DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?

Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI: Devlet Su İşleri DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları ve kontenjanlar açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

DSİ işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri, koşulları, kadro ve branş dağılımı gini tüm detayların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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