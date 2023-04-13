DSİ işçi alımı başvuru tarihleri 2023 son dakika: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

DSİ işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjan ve branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika işçi alımı açıklamasında bulundu. Bakan Kirişci'nin açıklamasına göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alınacak. Alıma ilişkin detaylı bilgilere erişmek isteyenler, Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl sorularına yanıt arıyor. Alım yapılacak bölümler ile başvuru kılavuzu araştırılıyor. İşte, son dakika DSİ 1727 sürekli işçi alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...