DSİ işçi alımı başvuru tarihleri 2023 son dakika: Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 1727 sürekli işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada alımların 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda olmak üzere gerçekleşeceğini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen binlerce aday ise alım yapılacak branşlar ve kontenjanlar bilgisi için arama motorlarına yöneldi. Peki, DSİ 1727 işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 DSİ 1727 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylı bilgiler…