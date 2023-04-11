YENİ İLAN | DSİ 1727 işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2023 DSİ 1727 işçi alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

DSİ işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dakika işçi alımı açıklaması geldi. Bakan Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alınacağını bildirdi. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada Devlet Su İşleri DSİ 1727 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl sorularına yanıt aramaya başladı. Alım yapılacak bölümler sorgulanıyor. İşte, son dakika DSİ 1727 sürekli işçi alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...