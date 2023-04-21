DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 908 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları 2023 için araştırmalar başladı. Bu hafta başında başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları, kontenjanı ve branş dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanan Çeşitli İlanlar bölümünde paylaşılmıştı. Başvurular sona ererken, "DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün açıklanır?" soruları vatandaşlar tarafından yöneltilmeye başlandı. Sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı Devlet Su İşleri'nin taşra teşkilatına yapılacak. Peki, DSİ işçi alımı sonucu ne zaman belli olur? İşte detaylar