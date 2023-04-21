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Haberler Yaşam DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 908 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 15:20

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 908 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları 2023 için araştırmalar başladı. Bu hafta başında başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları, kontenjanı ve branş dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanan Çeşitli İlanlar bölümünde paylaşılmıştı. Başvurular sona ererken, "DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün açıklanır?" soruları vatandaşlar tarafından yöneltilmeye başlandı. Sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı Devlet Su İşleri'nin taşra teşkilatına yapılacak. Peki, DSİ işçi alımı sonucu ne zaman belli olur? İşte detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 908 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi hakkında bekleyiş bugün itibariyle başladı. 17 Nisan'a Resmi Gazete'de yayınlanan 5 gün boyunca başvuruları İŞKUR üzerinden devam etti. DSİ işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları 908 kişilik işçi alımı için Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, Sİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 908 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

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3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 908 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabi tutulacaklardır.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

- Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? 908 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

11) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

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