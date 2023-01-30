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Giriş Tarihi: 30.01.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 15:34

DSİ personel alımı sonuçları açıklanma tarihi 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DSİ personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu alım için başvurular 11-23 Ocak tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlar için gelecek resmi açıklamalara çevrildi. DSİ personel alımı başvuru sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından www.dsi.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Peki, Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…

DSİ personel alımı sonuçları sorgulama 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret edilmeye başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. İnşaat mühendisi, destek personeli, büro personeli, makine mühendisi, harita mühendisi gibi kadrolar için 11 Ocak'ta başlayan başvuru işlemleri, 23 Ocak tarihinde son buldu. Başvuruların sona ermesinin akabinde adaylar, DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi için araştırmalarına başladı. Peki, DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

DSİ personel alımı sonuçları sorgulama 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Alımların belirtilen unvanlarda 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav uygulanmadan yapılacağı belirtildi.

Adaylar başvurularını "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11 Ocak 2023 - 23 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Sıralamaya girenlerin 2 (İki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup asil kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

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DSİ personel alımı sonuçları sorgulama 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde yayınlanacak.

Başvuru işlemlerinin 23 Ocak'ta sona erdiği bilgisi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

DSİ personel alımı sonuçları sorgulama 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr üzerinden başvuru sonuçları sorgulanabilecek.

Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ personel alımı sonuçları sorgulama 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi,

19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

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