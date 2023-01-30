DSİ personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu alım için başvurular 11-23 Ocak tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlar için gelecek resmi açıklamalara çevrildi. DSİ personel alımı başvuru sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından www.dsi.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Peki, Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…