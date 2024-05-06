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Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var
Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
16:12
Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var
Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş almak isteyenler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında yere düşen arkadaşını fark etmeyen bir kişi arabası ile onun üzerinden geçti. 1 kişinin yaralandığı 5 kişinin ise gözaltına alındığı kavga çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.