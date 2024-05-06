Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var

KAÇAN ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANDI

Polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş etmesine aldırmadan olay yerinden kaçan iki kişi polis ekiplerinin kovalamacasının ardından Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı. Araç sürücüsü M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, E.C.K. ise olay yerine gelen ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.