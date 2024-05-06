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Haberler Yaşam Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var
Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 16:12

Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var

Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş almak isteyenler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında yere düşen arkadaşını fark etmeyen bir kişi arabası ile onun üzerinden geçti. 1 kişinin yaralandığı 5 kişinin ise gözaltına alındığı kavga çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var

Kavga, Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (24) adlı genç, içerisinde arkadaşı E.C.K.'nin de bulunduğu düğün konvoyunun önünü kesti.

Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var

Düğün sahipleri ile bahşiş almak için konvoyun önünü kesen kişi arasında tartışma çıktı. Konvoyun önünü kesen kişi içerisinde para bulunan zarfı almak için ısrar edince tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada E.C.K. dengesini kaybederek yere düştü.

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Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var

YERDEKİ ARKADAŞINI OTOMOBİLLE EZDİ

Bu sırada otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyen M.Ç. yerde yatan arkadaşını fark etmeyince arabası ile üzerinden geçti.

Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var

Çıkan kavga bir süre daha devam ederken M.Ç., yaralanan arkadaşını arabasına bindirerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Arabasına binen M.Ç. polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaşırken, polislerden birisi de havaya ateş ederek zanlıyı durdurmaya çalıştı.

Düğün konvoyunda şoke eden olay: Şaşkına çeviren bahşiş kavgası! 5 gözaltı var

KAÇAN ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANDI

Polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş etmesine aldırmadan olay yerinden kaçan iki kişi polis ekiplerinin kovalamacasının ardından Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı. Araç sürücüsü M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, E.C.K. ise olay yerine gelen ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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