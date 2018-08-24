Türkiye'nin en iyi haber sitesi

gece başladı! Hepsi ölecek...

'da çok sayıda kelebek her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını yaptı.

Giriş Tarihi: 24.08.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 11:01
  • 1
  • 14
gece başladı! Hepsi ölecek...
Dün gece başladı! Hepsi ölecek...

Kaynak: DHA

'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 2 gün süren 'kelebeklerin ölüm dansı', gece başladı.

  • 2
  • 14
gece başladı! Hepsi ölecek...
Dün gece başladı! Hepsi ölecek...

Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen kelebekler, yerde beyaz bir örtü oluşturdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
gece başladı! Hepsi ölecek...
Dün gece başladı! Hepsi ölecek...

Halk dilinde 'Beyaz söğüt' kelebekleri olarak bilinen kelebekler, havanın kararması ile birlikte akın akın, Karagöl Mahallesi Sağlık Sokağı'na geldi.

  • 4
  • 14
gece başladı! Hepsi ölecek...
Dün gece başladı! Hepsi ölecek...

Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebekler, vatandaşların tabiriyle ölüm danslarını yapmaya başladı.

  • 5
  • 14
gece başladı! Hepsi ölecek...
Dün gece başladı! Hepsi ölecek...

Kar yağar gibi görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Kelebekler, düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturdu.

  • 6
  • 14
gece başladı! Hepsi ölecek...
Dün gece başladı! Hepsi ölecek...

Milyonlarca kelebeğin ölüm uçuşunu büyük bir üzüntü ile izleyen çocuklar ise onları düştükleri yerden kaldırmaya çalıştı.

  • 7
  • 14
gece başladı! Hepsi ölecek...
Dün gece başladı! Hepsi ölecek...

Yaşanan bu tabiat olayını tanıklık eden kent sakinlerinden bazıları video ve fotoğraf çekti.

BİZE ULAŞIN