Dün gece başladı! Hepsi ölecek...

Ardahan'da çok sayıda kelebek her yıl tekrarlanan ve 'ölüm uçuşu' olarak bilinen son uçuşlarını yaptı. Kaynak: DHA Ardahan'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 2 gün süren 'kelebeklerin ölüm dansı', dün gece başladı. Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen kelebekler, yerde beyaz bir örtü oluşturdu. Halk dilinde 'Beyaz söğüt' kelebekleri olarak bilinen kelebekler, havanın kararması ile birlikte akın akın, Karagöl Mahallesi Sağlık Sokağı'na geldi. Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebekler, vatandaşların tabiriyle ölüm danslarını yapmaya başladı. Kar yağar gibi görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Kelebekler, düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturdu. Milyonlarca kelebeğin ölüm uçuşunu büyük bir üzüntü ile izleyen çocuklar ise onları düştükleri yerden kaldırmaya çalıştı. Yaşanan bu tabiat olayını tanıklık eden kent sakinlerinden bazıları video ve fotoğraf çekti.