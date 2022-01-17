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Haberler Yaşam Dün gece Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Kritik gecede sürgün adasına giden flaş isim...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 07:18

Dün gece Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Kritik gecede sürgün adasına giden flaş isim...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen yarışmada dokunulmazlık zırhını alan ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun şekilde "son dakika Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Dün gece Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Kritik gecede sürgün adasına giden flaş isim...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yer alan ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık gecesinde kozlarını paylaştı. Dün yayınlanan kritik dokunulmazlık oyununda kazanan tarafı öğrenmek isteyenler "son dakika Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı bilgileri şöyle;

Dün gece Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Kritik gecede sürgün adasına giden flaş isim...

TV8 ekranlarında 16 Ocak 2022 günü yayınlanan Survivor All Star son bölümde mavi ve kırmızı takım üyelerinden oluşan ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde parkur üzerindeki yarışmada zorlu anlar yaşandı.

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Dün gece Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Kritik gecede sürgün adasına giden flaş isim...

Survivor 2022 All Star son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları parkurda kadınlar ve erkekler olarak takımlara ayrılarak kozlarını paylaştı.

Dün gece Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Kritik gecede sürgün adasına giden flaş isim...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda her iki takımın da zaman zaman üstünlük sağlamasının yanı sıra oyunun sonucunda kazanan taraf gönüllüler (mavi takım) oldu.

Dün gece Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Kritik gecede sürgün adasına giden flaş isim...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlığı gönüllüler takımının kazanması sonrasında kritik ada konseyine çıkan ünlüler takımı isim oylaması yaptı. Oylama sonucunda en fazla oya sahip olan Sercan eleme adayı olarak sürgün kampına giden 2. Yarışmacı oldu.

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