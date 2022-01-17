TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen yarışmada dokunulmazlık zırhını alan ve eleme adayı seçilen isimleri öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun şekilde "son dakika Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.