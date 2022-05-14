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Haberler Yaşam Reyting sonuçları sıralaması bekleniyor! Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt...
Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:54

Reyting sonuçları sıralaması bekleniyor! Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt...

Reyting sonuçları için yarış devam ediyor. 13 Mayıs 2022 Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip eden binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt gibi birbirinden iddialı diziler, programlar ve filmler televizyon ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıktı. Bu noktada ise "13 Mayıs 2022 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte o sıralama ve detaylar...

Reyting sonuçları sıralaması bekleniyor! Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt...

Her hafta Cuma günü televizyon ekranlarına gelen Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt ve diğer tüm yapımların reyting sonuçları mücadelesi devam ediyor. Aksiyon dolu yapımlar izleyenleri ekran başına kilitlerken öte yandan medya gündeminin yakından takipçileri "13 Mayıs 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

Reyting sonuçları sıralaması bekleniyor! Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt...

Henüz dün akşama ait reyting sonuçları sıralaması belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Afara

ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Kuruluş Osman

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Reyting sonuçları sıralaması bekleniyor! Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt...

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kaderimin Oyunu

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Çember: Güven Bana

Reyting sonuçları sıralaması bekleniyor! Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Ip Man 4: Final

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