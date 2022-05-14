Haberler Yaşam Reyting sonuçları sıralaması bekleniyor! Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt...

Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:54

Reyting sonuçları için yarış devam ediyor. 13 Mayıs 2022 Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip eden binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam Arka Sokaklar, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt gibi birbirinden iddialı diziler, programlar ve filmler televizyon ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıktı. Bu noktada ise "13 Mayıs 2022 Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte o sıralama ve detaylar...