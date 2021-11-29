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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! Yargı mı, Teşkilat mı? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 07:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 07:31

Dünün reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! Yargı mı, Teşkilat mı? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi...

Dünün reyting sonuçları sıralaması... Geçtiğimiz gün ekranlarda yerini alan Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster gibi iddialı yapımlar televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Yeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımlar her gün izlenme oranlarına göre AB, TOTAL ve çeşitli kriterlere uygun olarak sıralanıyor. Her gün bir önceki güne ilişkin veriler belli olurken bugün sabah saateriyle konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte 28 Kasım dünün reyting sonuçları sıralaması ve detaylar...

Dünün reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! Yargı mı, Teşkilat mı? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları için merak dolu araştırmalar sürüyor. Birbirinden iddialı dizi, film ve programlar her gün televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşuyor. Pazar günlerinin vazgeçilmez yapımları Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster ve diğer birçok yapım geçtiğimiz gün ekranlardaki yerini almıştı. Bu noktada ise "28 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! Yargı mı, Teşkilat mı? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi...

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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Dünün reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! Yargı mı, Teşkilat mı? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi...

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Bizim Yunus
11:35 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:25 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz


STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ah Nerede
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Haluk Levent'le Yeniden
00:30 Benim Hayatım

Dünün reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! Yargı mı, Teşkilat mı? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi...

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:00 Yasak Elma
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elbet Bir Gün
00:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Birkaç Küçük Yürek İçin
14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
01:05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
03:25 Payitaht "Abdülhamid"

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Süt Kardeşler

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

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