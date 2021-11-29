Dünün reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! Yargı mı, Teşkilat mı? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi...

Dünün reyting sonuçları sıralaması... Geçtiğimiz gün ekranlarda yerini alan Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster gibi iddialı yapımlar televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Yeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımlar her gün izlenme oranlarına göre AB, TOTAL ve çeşitli kriterlere uygun olarak sıralanıyor. Her gün bir önceki güne ilişkin veriler belli olurken bugün sabah saateriyle konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte 28 Kasım dünün reyting sonuçları sıralaması ve detaylar...