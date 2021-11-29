Dünün reyting sonuçları AÇIKLANIYOR! Yargı mı, Teşkilat mı? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları için merak dolu araştırmalar sürüyor. Birbirinden iddialı dizi, film ve programlar her gün televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşuyor. Pazar günlerinin vazgeçilmez yapımları Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster ve diğer birçok yapım geçtiğimiz gün ekranlardaki yerini almıştı. Bu noktada ise "28 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...