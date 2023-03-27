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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:33

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reytingler Total, AB ve ABC grubunda belli oluyor. Özellikle dizilerin devamlılığı açısından belirleyici olan listede ilk üç yapım başarısını gözler önüne seriyor. Dünün yayın akışına bakıldığında Teşkilat, Başım Belada, Yargı gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi, belli oldu mu? İşte, 26 Mart 2023 Pazar reyting sonuçları…

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 26 Mart 2023 araştırmaları gündemde yerini aldı. Total ve AB grubunda belli olan reyting sıralaması her hafta Pazar günleri ekrana gelen dizilerin yeni bölümleri için oldukça kritik sonuçlar ortaya koyuyor. Dün akşam Teşkilat ve Yargı gibi eski dizilerin yanı sıra yeni dizilerden Başım Belada ekranlara geldi. İzlenme oranları ile ortaya çıkan sıralama medyanın gündeminde. İşte, dünün reyting birincisi ve sonuçlar…

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 26 MART 2023

26 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SIRALAMASI 19 MART 2023

Total'de 1.sırada "Teşkilat", 2. sırada "Yargı", 3.sırada "Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı", 3.sırada "Ego" yer aldı.

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?
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