Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:33

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklanıyor! 26 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reytingler Total, AB ve ABC grubunda belli oluyor. Özellikle dizilerin devamlılığı açısından belirleyici olan listede ilk üç yapım başarısını gözler önüne seriyor. Dünün yayın akışına bakıldığında Teşkilat, Başım Belada, Yargı gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi, belli oldu mu? İşte, 26 Mart 2023 Pazar reyting sonuçları…