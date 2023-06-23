Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…

Dünya yaşanan her felaketin ardından Simpsonlar'ı konuşuyor. Daha önce koronavirüs, Trump'ın başkanlığı, Beyrut patlaması, İkiz Kuleler gibi dünya gündemini sarsan olayları bilen Simpsonslar'ın Titanik'i ziyarete giderken patlayan kayıp denizaltı Titan'ı da bildiği iddia edildi. Bundan 17 yıl önce yayınlanan bölümde, Simpsonlar'ın denizin dibine batmış bir gemiye denizaltları ile yolculuk düzenlediği görülüyor. Sosyal medyada kullanıcılar, 'Bu akıl alır gibi değil, Simpson kehanetleri devam ediyor' yorumunda bulundular.