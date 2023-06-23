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Haberler Yaşam Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:48

Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…

Dünya yaşanan her felaketin ardından Simpsonlar'ı konuşuyor. Daha önce koronavirüs, Trump'ın başkanlığı, Beyrut patlaması, İkiz Kuleler gibi dünya gündemini sarsan olayları bilen Simpsonslar'ın Titanik'i ziyarete giderken patlayan kayıp denizaltı Titan'ı da bildiği iddia edildi. Bundan 17 yıl önce yayınlanan bölümde, Simpsonlar'ın denizin dibine batmış bir gemiye denizaltları ile yolculuk düzenlediği görülüyor. Sosyal medyada kullanıcılar, 'Bu akıl alır gibi değil, Simpson kehanetleri devam ediyor' yorumunda bulundular.

Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…

Simpsons kehanetleri bitmek bilmiyor. Uzun yıllardır yaşanan pek çok olayı bilmesi ile öne çıkan Simpsonslar, yine gündeme bomba gibi düştü. Bilindiği üzere dünya günlerdir, Titanik'i turistik amaçlı ziyarete giderken kaybolan denizaltı Titan'ın akıbetiyle ilgili açıklama bekliyordu. Dün ABD Sahil Güvenliği, Titanik'in enkazının yakınında yapılan bir çalışmada "enkaz alanı" bulunduğu ifade etmiş, kısa süre içerisinde 5 kişinin de hayatını kaybettiği belirtmişti. Konu dünya gündemine bomba gibi düşerken, sosyal medyada ise yine Simpsonlar'ın kehanetleri konuşuluyor.

Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…

SİMPSONSLAR YİNE BİLDİ!

Daha önce dünyayı sarsan pek çok olayı bilen Simpsonlar'ın 2006 yılında yayınlanan bölümde denizaltıyla batmış bir gemiye ziyaret gerçekleştirdikleri paylaşıldı.

Bölümde denizaltının oksijenin bitmesi detayı ise gözlerden kaçmadı.

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Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…

1998 yılından beri yayında olan ve ABD'nin en uzun soluklu dizisi olarak biliniyor. Simpsonslar geride kalan 25 yılda dünyayı kasıp kavuran koronavirüs başta olmak üzere pek çok önemli olayı bilmesi ile tanınıyor. Daha önce 11 Eylül saldırısı, Beyrut patlaması, Donald Trump'ın başkanlığı gibi pek çok olayı bilen Simpsonlar'ın, son olarak Titanik'i ziyarete giden Titan'ın yaşadığı felaketi bildiği iddia edildi.

Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…

Bilindiği üzere OceanGate adlı şirkete ait denizaltı, Titanik'in enkazına turist taşıyordu. İngiliz ve Pakistanlı milyarderlerin içinde bulunduğu küçük denizaltının Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğu geçtiğimiz gün açıklanmıştı.

Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…

Günler sonra Titan adlı denizaltına ulaşıldı. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada denizaltının içindeki 5 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Bu haberle eş zamanlı olarak Simpsonlar'ın bu yaşananları bildiği iddiası sosyal medyada çok hızlı yayıldı.

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