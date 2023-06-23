Dünya bir kez daha Simpsonlar’ı konuşuyor! Titanik’i ziyarete giden denizaltı Titan’ın başına gelenleri 2006 yılında bilmişler…

1998 yılından beri yayında olan ve ABD'nin en uzun soluklu dizisi olarak biliniyor. Simpsonslar geride kalan 25 yılda dünyayı kasıp kavuran koronavirüs başta olmak üzere pek çok önemli olayı bilmesi ile tanınıyor. Daha önce 11 Eylül saldırısı, Beyrut patlaması, Donald Trump'ın başkanlığı gibi pek çok olayı bilen Simpsonlar'ın, son olarak Titanik'i ziyarete giden Titan'ın yaşadığı felaketi bildiği iddia edildi.