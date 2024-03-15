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Haberler Yaşam Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler
Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:10

Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler

Endonezya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki kadın, dev pitonun midesinden çıktı. Ormanda görülen bir pitonun midesinin şişkinliğinden şüphelenen komşuları, yılanın midesini bıçakla kestikten sonra acı manzarayla karşılaştı. İşte kan donduran olayın görüntüleri...

Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler

Dünyanın en uzun ve ağır sürüngenleri arasında yer alan pitonların neden olduğu kan donduran olaylar Endonezya'da büyük panik yaratmış durumda. Kendisinden uzun süredir haber alınamayan 56 yaşlı kadın, dev pitonun midesinden çıktı. Durumdan şüphelenen komşuları, yaşlı kadını arama faaliyetlerini sürdürürken, ormanda gördükleri pitonun midesinin şişkinliğinden şüphelenip yılanın karnını yardılar. Gördükleri manzara karşısında ise şoke oldular. İşte kan donduran olayların detayları...

Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler

Endonezya'da meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. Dev piton, 56 yaşındaki yaşlı kadını canlı canlı yedi ve o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler

ViralPress adlı haber sitesinde yer alan habere göre; yaşlı kadından günlerce haber alamayan komşuları, arama faaliyetlerine başladı.

Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler

Uzun süren arama faaliyetlerinde kadına ulaşamayan komşuları, ormanda dev bir piton yılanı fark etti.

Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler

Pitonun midesinin şişkinliği ise dikkat çekti. Yaşlı kadının piton tarafından diri diri yutulabileceğini düşünen komşuları yılanın midesini yardı ve acı manzarayla karşılaştı. Piton, yaşlı kadını tek lokmada yutmuştu.

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