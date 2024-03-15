Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler

Dünyanın en uzun ve ağır sürüngenleri arasında yer alan pitonların neden olduğu kan donduran olaylar Endonezya'da büyük panik yaratmış durumda. Kendisinden uzun süredir haber alınamayan 56 yaşlı kadın, dev pitonun midesinden çıktı. Durumdan şüphelenen komşuları, yaşlı kadını arama faaliyetlerini sürdürürken, ormanda gördükleri pitonun midesinin şişkinliğinden şüphelenip yılanın karnını yardılar. Gördükleri manzara karşısında ise şoke oldular. İşte kan donduran olayların detayları...