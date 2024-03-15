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Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler
Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
10:10
Dünya bu olayı konuşuyor! Yaşlı kadın pitonu diri diri yedi: Dehşete düşüren görüntüler
Endonezya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki kadın, dev pitonun midesinden çıktı. Ormanda görülen bir pitonun midesinin şişkinliğinden şüphelenen komşuları, yılanın midesini bıçakla kestikten sonra acı manzarayla karşılaştı. İşte kan donduran olayın görüntüleri...