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Haberler Yaşam Dünya 'Kanlı Ay'a kilitlendi! İstanbul'da görsel şölen yaşandı
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:52

Dünya 'Kanlı Ay'a kilitlendi! İstanbul'da görsel şölen yaşandı

Tüm danya gibi Türkiye de 'Kanlı Ay' tutulması kiliümeroib Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu. 'Kanlı Ay' tutulmasının canlı olarak izlendiği bölgeler arasında Türkiye yer almadı. Öte yandan İstanbul'da da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu...

AA
Dünya ’Kanlı Ay’a kilitlendi! İstanbul’da görsel şölen yaşandı

En önemli gökyüzü olaylarından biri olan yılın ilk Kanlı Ay tutulması bu sabah Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşti.

Dünya ’Kanlı Ay’a kilitlendi! İstanbul’da görsel şölen yaşandı

15 Mayıs 2022 gecesi ve 16 Mayıs'ın erken saatlerine kadar, gökyüzü gözlemcileri yaklaşık her 1,5 yılda bir gerçekleşen muhteşem bir görüntüyle karşılaştı.

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Dünya ’Kanlı Ay’a kilitlendi! İstanbul’da görsel şölen yaşandı

BİR SONRAKİ TUTULMA 6 AY SONRA

Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor.

Dünya ’Kanlı Ay’a kilitlendi! İstanbul’da görsel şölen yaşandı

Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesiyle Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülüyor.

Dünya ’Kanlı Ay’a kilitlendi! İstanbul’da görsel şölen yaşandı

Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu.

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