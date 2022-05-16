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Dünya 'Kanlı Ay'a kilitlendi! İstanbul'da görsel şölen yaşandı
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:46
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
08:52
Dünya 'Kanlı Ay'a kilitlendi! İstanbul'da görsel şölen yaşandı
Tüm danya gibi Türkiye de 'Kanlı Ay' tutulması kiliümeroib Tutulmayı en iyi şekilde izleme şansına ise tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler sahip oldu. 'Kanlı Ay' tutulmasının canlı olarak izlendiği bölgeler arasında Türkiye yer almadı. Öte yandan İstanbul'da da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu...