Haberler Yaşam Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? TRT1 1 TRT spor yayın akışı

Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:27

Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? TRT1 1 TRT spor yayın akışı

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası maçları programı ve saati merak ediliyor. Karşılaşmaları naklen canlı yayın üzerinden takip etmek isteyen futbol tutkunları Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, saat kaçta, TRT1 1 TRT spor yayın akışında hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. 2022 Dünya Kupası'nda bugün (28 Kasım Pazartesi) G ve H Grup maçları oynanacak. Peki Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? İşte, 28 Kasım 2022 TRT1 1 TRT spor yayın akışı ile FIFA 2022 maçların yayın tarihi