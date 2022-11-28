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Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:27

Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? TRT1 1 TRT spor yayın akışı

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası maçları programı ve saati merak ediliyor. Karşılaşmaları naklen canlı yayın üzerinden takip etmek isteyen futbol tutkunları Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, saat kaçta, TRT1 1 TRT spor yayın akışında hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. 2022 Dünya Kupası'nda bugün (28 Kasım Pazartesi) G ve H Grup maçları oynanacak. Peki Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? İşte, 28 Kasım 2022 TRT1 1 TRT spor yayın akışı ile FIFA 2022 maçların yayın tarihi

Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? TRT1 1 TRT spor yayın akışı

Dünya kupası maçlarında bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçları TRT1 1 TRT spor yayın akışında yer alıyor. Peki Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? TRT1 1 TRT spor yayın akışı 28 Kasım 2022

Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? TRT1 1 TRT spor yayın akışı

DÜNYA KUPASI MAÇLARI 28 KASIM 2022

Kamerun-Sırbistan

G Grubu'nda yer alan iki ekip, ilk maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Kamerun-Sırbistan karşılaşması saat 13.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Güney Kore-Gana

Güney Kore, Portekiz'e 3-2 mağlup olan Gana ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 16.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brezilya-İsviçre

Maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Portekiz- Uruguay

Maç saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? TRT1 1 TRT spor yayın akışı

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13.00: (G Grubu) Kamerun - Sırbistan / TRT 1

16.00: (H Grubu) Güney Kore - Gana / TRT 1

19.00: (G Grubu) Brezilya - İsviçre / TRT 1

22.00: (H Grubu) Portekiz – Uruguay / TRT 1

2022 DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU:

Brezilya / 3 puan

İsviçre / 3 puan

Kamerun / 0 puan

Sırbistan / 0 puan

2022 DÜNYA KUPASI H GRUBU PUAN DURUMU:

Portekiz / 3 puan

Güney Kore / 1 puan

Uruguay / 1 puan

Gana / 0 puan

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? TRT1 1 TRT spor yayın akışı

TRT1 YAYIN AKIŞI

13:00 Kamerun - Sırbistan

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 Güney Kore - Gana

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Brezilya - İsviçre

21:00 Kupa Saati

22:00 Portekiz - Uruguay

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