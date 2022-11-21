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Haberler Yaşam Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:42

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Dünya Kupası fikstürü, Katar Ekvador maçının oynanmasıyla birlikte daha da aratılır oldu. Dün Dünya Kupası 2022 ilk maçı ile başladı ve heyecan hızını arttırarak devam edecek. Sporseverler, "Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Dünya Kupası canlı yayın TRT 1 üzerinden yayımlanacakken dün, görkemli bir törenle futbolun en büyük turnuvasına start verdik. İngiltere İran, ABD Galler ve Senegal Hollanda maçları bugün oynanacak. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? İşte Dünya Kupası maç fikstürü 2022

Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Katar Dünya Kupası günün maçları ile devam ediyor. Dünya Kupası açılış maçı Katar Ekvador ile başladı. Enner Valencia'nın iki golle yıldızlaştığı maç sonrası A ve B grubu maçları bugün oynanacak. "Katar Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?" sorusu da bu sebeple aratılıyor. İşte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve diğer detaylar…

Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?

DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

21 KASIM PAZARTESİ

16.00: İngiltere – İran (Halife Stadyumu)

19.00: Senegal – Hollanda (Al Thumama Stadyumu)

22.00: ABD – Galler (Ahmed bin Ali Stadyumu)

Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?

BU HAFTANIN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

22 KASIM SALI

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan

16.00: Danimarka - Tunus

19.00: Meksika - Polonya

22.00: Fransa - Avustralya

Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?

23 KASIM ÇARŞAMBA

13.00: Fas - Hırvatistan

16.00: Almanya - Japonya

19.00: İspanya - Kosta Rika

22.00: Belçika - Kanada

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