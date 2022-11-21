Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Dünya Kupası fikstürü, Katar Ekvador maçının oynanmasıyla birlikte daha da aratılır oldu. Dün Dünya Kupası 2022 ilk maçı ile başladı ve heyecan hızını arttırarak devam edecek. Sporseverler, "Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Dünya Kupası canlı yayın TRT 1 üzerinden yayımlanacakken dün, görkemli bir törenle futbolun en büyük turnuvasına start verdik. İngiltere İran, ABD Galler ve Senegal Hollanda maçları bugün oynanacak. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? İşte Dünya Kupası maç fikstürü 2022