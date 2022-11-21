Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var? 21 Kasım 2022 Katar Dünya Kupası günün maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Katar Dünya Kupası günün maçları ile devam ediyor. Dünya Kupası açılış maçı Katar Ekvador ile başladı. Enner Valencia'nın iki golle yıldızlaştığı maç sonrası A ve B grubu maçları bugün oynanacak. "Katar Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?" sorusu da bu sebeple aratılıyor. İşte 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve diğer detaylar…