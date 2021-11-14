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Yaşam Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen
Giriş Tarihi: 14.11.2021
07:29 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
07:30
Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen
28 Şubat sürecinde 'katsayı' uygulamasının mağdurlarından olan öğretmen Selçuk Yusuf Arslan, üniversite sınavında puanının kesilmesi nedeniyle mecburen başladığı öğretmenlik hayatında büyük bir başarı hikâyesinin kahramanı oldu.
1999'da yürürlüğe konan "farklı katsayı uygulaması" nedeniyle üniversite sınavında puanları kesilen İmam Hatip ile Meslek Lisesi öğrencileri yıllar süren bir haksızlık yaşadı.
28 Şubat zihniyetinin yarattığı bu farklı kat sayı uygulaması nedeniyle üniversite sınavında 450 puan alan öğrencinin puanı, meslek lisesi mezunuysa, bir anda 350'ye düşürebiliyordu.
1 milyona yakın genç çok başarılı olmasına rağmen kat sayı engeline takılıp hedefledikleri bölümlere giremedi. Bu mağduriyeti yaşayan gençlerden biri de
Selçuk Yusuf Arslan'dı. Ankara Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi öğrencisiydi. Oldukça başarılıydı. 2002'de üniversite sınavına girdi. Yüzde 0.5'lik dilimde yer aldı.
Bu başarıyla Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde tıp ya da mühendislik okuyabilirdi. Ancak katsayı uygulaması yüzünden puanı düştü. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği programına girebildi. Öğretmen oldu. Yüksek lisans ve doktora yaptı. Kendi isteğiyle meslek lisesinde eğitim vermeye başladı.
ŞAMPİYON ÖĞRETMEN
Uzun süredir Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Arslan onlarca uluslararası ödül aldı. 2018'de Hindistan'ın düzenlediği yarışmada Küresel Öğretmen Ödülü kazandı. Kurduğu öğrenci takımı dünya birincisi oldu.
Eylül ayında Eğitim Nobeli olarak bilinen, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın onursal başkanı olduğu Varket Vakfı tarafından düzenlenen 2021 Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Birliği tarafından ilk kez düzenlenen, 39 ülkenin katıldığı Yeşil Beceriler Yarışması'nda ödül alan 3 isimden biri oldu.