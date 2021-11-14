Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen

Bu başarıyla Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde tıp ya da mühendislik okuyabilirdi. Ancak katsayı uygulaması yüzünden puanı düştü. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği programına girebildi. Öğretmen oldu. Yüksek lisans ve doktora yaptı. Kendi isteğiyle meslek lisesinde eğitim vermeye başladı.