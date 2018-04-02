Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı

Google'daki 'L'nin sırrı Google'ın logo tasarımcısı Ruth Kedar önceleri yaptığı açıklamada ilk Google logosunun çok renkli olduğunu, bu nedenle renklerden vazgeçmeden sadeleştirme yoluna gittiğini s��yledi. Kedar, son olarak Google ismindeki 'l' dışındaki tüm harflere ana renkleri verirken 'l' harfine ise ara renk olan yeşil rengini verdi. Logoda 'l'de ara renk olan yeşilin kullanılmasının ana fikri ise "Google kuralları takip etmez" sözü.

