Dünyaca ünlü markaların logoların anlamı

İşte dünyaca ünlü her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri. Listede birçok marka bulunuyor. Google, googol sözcüğünün üzerinde değişiklik yapılarak ortaya çıktı. Edward Kasner isimli Amerikalı matematikçinin yeğeni Milton Sorotta tarafından üretilen googol kelimesi 1 ve onun ardından 100 sıfırın gelmesiyle oluşan rakamı belirten matematiksel bir terim aslında. Google'ın bu ismi internetteki bilgi selini organize etme misyonunu gösteriyor. Google'daki 'L'nin sırrı Google'ın logo tasarımcısı Ruth Kedar önceleri yaptığı açıklamada ilk Google logosunun çok renkli olduğunu, bu nedenle renklerden vazgeçmeden sadeleştirme yoluna gittiğini söyledi. Kedar, son olarak Google ismindeki 'l' dışındaki tüm harflere ana renkleri verirken 'l' harfine ise ara renk olan yeşil rengini verdi. Logoda 'l'de ara renk olan yeşilin kullanılmasının ana fikri ise Google kuralları takip etmez sözü. Alfa Romeo amblem tasarımı, Italya'nın Milano şehri ile ülkenin soylu ailesi Visconti etrafına dönüyor. Kırmızı haç soyluluğu, beyaz zemin halkı ve köylüleri simgeliyor. Taç giymiş engerek yılanı ise soylu Viscoti ailesi'nin armasından alındı. Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını tercih etti. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon'da karar kılan Bezos bu şekilde şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istiyordu. Amblemdeki dört yüzük araba birliği için bir araya gelip ittifak kuran dört firmayı simgeliyor. Audi ismi, firmanın eski yöneticilerinden olan mühendis August Horch tarafından verildi. BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor... Daha sonra araba üretimine başlayan BMW arabalarındada aynı amblemi kullanmayı tercih etti. Nike, Carolyn Davidson'ın 1971'de Portland Üniversitesi'nde bir grafik tasarım öğrencisi iken yaptığı bir tasarımdır. Bu logoyu öğrencilik yıllarında Davidson 35 dolara yaptı.