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Dünyaca ünlü plajın rengini değiştiren olay

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:43
Dünyaca ünlü plajın rengini değiştiren olay

'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle denizin rengi değişti.

Dünyaca ünlü plajın rengini değiştiren olay

Vadiden gelen yağmur suyunun denize karışmasıyla dünyaca ünlü 'nın büyük bir bölümü turkuaz rengine dönüştü.

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Dünyaca ünlü plajın rengini değiştiren olay

Sahil boyunca turkuazın her tonunda oluşan eşsiz görüntü Kaputaş'tan geçenleri etkiledi.

Dünyaca ünlü plajın rengini değiştiren olay

'nın en güzel koylarından biri olan Kalkan mevkiindeki plaj, kendisiyle aynı adı taşıyan ve sarp kayalıklarla çevrili etkileyici güzelliğini yağmurla bir kez daha ortaya çıkardı.

Dünyaca ünlü plajın rengini değiştiren olay

Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde 'kanyon ağzı' olarak tanımlanan, yer altından akan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi sonucu suyu genel olarak serin ve turkuaza yakın renge sahip plaj olarak biliniyor.

Dünyaca ünlü plajın rengini değiştiren olay

Yol kenarından başlayan 187 basamaktan inilerek ulaşılan plaj, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor.

Dünyaca ünlü plajın rengini değiştiren olay
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