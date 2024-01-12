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Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:24
Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...
Dünyada eşine rastlanmayacak bir restoran: "Kalp Krizi Restoranı!" Bu restorana gidenler, inanamayacakları büyüklükte hamburgerler yemenin yanı sıra sınırsız patates kızartmasını tüketebiliyorlar. Fakat bu "sınırsız tüketim" aslında müşterilerinin 'kalp krizi' geçirmesi için düzenlenmiş bir sisteme sahip.