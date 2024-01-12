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Haberler Yaşam Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:24

Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...

Dünyada eşine rastlanmayacak bir restoran: "Kalp Krizi Restoranı!" Bu restorana gidenler, inanamayacakları büyüklükte hamburgerler yemenin yanı sıra sınırsız patates kızartmasını tüketebiliyorlar. Fakat bu "sınırsız tüketim" aslında müşterilerinin 'kalp krizi' geçirmesi için düzenlenmiş bir sisteme sahip.

Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...

Las Vegas'ta "Heart Attack Grill" adıyla hizmet veren bu restoran, "Triple Bypass (Üçlü Bypass)" ve "Quadruple Bypass (Dörtlü Bypass)" adı verilen iki farklı burger ile müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...

226 gram ve 900 gram arasında değişkenlik gösteren köfte içeren burgerleri ile porsiyon başına tam 8000 kalorilik menüler sunuyor.

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Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...

Üstelik "Flatliner Fries" adlı adı altında saf yağ ile kızartılmış sınırsız patates kızartmaları da restorandaki menülere dahil ediliyor.

Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...

Her bir burgerde 12 dilim pastırma, işlenmiş peynir ve diğer "işlenmiş ürünler" de bulunuyor ve bu restoranın en dikkat çekici yönü, tüm bu ürünleri yiyen tüketicilerinin "kalp krizi" geçirmesiyle ilişkili görülmesi.

Dünyada tek! Bu restorana giden kalp krizi geçiriyor: Yerken ölen müşterilerin kalıntılarını sergiliyor...

Restoranın sahibi Jon Basso ise doktor önlüğü giyiyor, garsonlar ise hemşire üniforması ile servis yapıyor.

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