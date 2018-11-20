Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar

16 Aralık 1773 günü, Boston sokaklarında binlerce kişi Doğu Hindistan şirketine ait 3 gemi dolusu çayın İngiltere'ye geri gönderilmesi için protesto yaptı. Gösterilere aslında, rekabetten korkan kaçakçılarla, vergilere tepkili tüccarlar öncülük ediyordu. Aynı akşam, 100 kadar koloni üyesi, Mohawk kızılderililerinin kılığında limandaki gemilere girerek, üç gemi dolusu çayı Boston limanının sularına boşalttı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Tamamen ekonomik çıkar çatışmasından doğan eylem bir anda İngiliz krallık otoritesine karşı bir isyana dönüştü. Massachusetts kolonisinin tarihe "Boston Çay Partisi (Boston Tea Party)" adıyla geçen bu kalkışmasıyla doğan bağımsızlık mücadelesi, 3 yıl sonra 1776'da İngiltere'den bağımsızlık ilanıyla sonuçlandı. Aynı yüzyılda Hindistan'ın güneyini sırf çay için kolonileştiren İngilizlerin, Kuzey Amerika'yı aynı çay yüzünden kaybetmeleri tarihin bir ironisi. İşte o günden kalan bir sandık çay müzede sergileniyor.