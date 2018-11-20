Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar

Giriş Tarihi: 20.11.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 21:36
Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar

Dünyanın dört bir yanında yakalanan bu ilginç kareler, oldukça dikkat çekiyor.

Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar

16 Aralık 1773 günü, Boston sokaklarında binlerce kişi Doğu Hindistan şirketine ait 3 gemi dolusu çayın İngiltere'ye geri gönderilmesi için protesto yaptı. Gösterilere aslında, rekabetten korkan kaçakçılarla, vergilere tepkili tüccarlar öncülük ediyordu. Aynı akşam, 100 kadar koloni üyesi, Mohawk kızılderililerinin kılığında limandaki gemilere girerek, üç gemi dolusu çayı Boston limanının sularına boşalttı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Tamamen ekonomik çıkar çatışmasından doğan eylem bir anda İngiliz krallık otoritesine karşı bir isyana dönüştü. Massachusetts kolonisinin tarihe "Boston Çay Partisi (Boston Tea Party)" adıyla geçen bu kalkışmasıyla doğan bağımsızlık mücadelesi, 3 yıl sonra 1776'da İngiltere'den bağımsızlık ilanıyla sonuçlandı. Aynı yüzyılda Hindistan'ın güneyini sırf çay için kolonileştiren İngilizlerin, 'yı aynı çay yüzünden kaybetmeleri tarihin bir ironisi. İşte o günden kalan bir sandık çay müzede sergileniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar


Namib çölü, 'da denize kıyısı olan bir çöldür. ..

Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar

Kasabaya çarpmaya ramak kala duran gemi.

Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar

60 metre genişliğe ve 200 metre derinliğe sahip kara delik, Guatemala City'de oluştu.

Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar

Bilim kurgu değil, tamamen gerçek

Dünyanın dört bir tarafından ilginç fotoğraflar

Paris belediye binasının önündeki parktaki çimenlik.

BİZE ULAŞIN