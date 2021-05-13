HaberlerYaşamDünyanın en büyük ikinci balinası Mersin’de karaya vurdu! Gözlerine inanamadılar! İşte balinanın fotoğrafı
Giriş Tarihi: 13.05.2021 15:38Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 15:40
Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin’de karaya vurdu! Gözlerine inanamadılar! İşte balinanın fotoğrafı
Mersin'de yaklaşık 8 metre boyunda, 800 kilogram ağırlığında dev balina balığı ölü olarak karaya vurdu. Uzmanlar, "Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü" diye konuştu