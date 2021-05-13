Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin’de karaya vurdu! Gözlerine inanamadılar! İşte balinanın fotoğrafı

Bu türün batı Akdeniz'de çok sık görüldüğü belirten Ayas, "Özellikle Fransa, İspanya tarafından küçüklerini görmek mümkün. Bu tür bireyler tek tek de gezebilir, 5-6'lı sürü şeklinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadirde olsa gözükür. Aslında görülme sıklığını tam bilemiyoruz. Çünkü bunlar kıyıya çok yaklaşmazlar. Belki bunlar daha sıkta ziyaret edebiliyorlardır. Ölüm sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme yapmak gerekir. Tahminler şu olabilir. Aslında birçok yayında bunların plastik kirlilikten ve benzeri sebeplerden hayatlarını kaybettiği yönünde raporlar var. Ancak otopsi yapmadan bunun neden öldüğünü söyleyemeyiz" dedi.