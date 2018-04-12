Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Festival kapsamında Şehrin önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanı'nda sergilenmeye başlanan 565 Bin laleden oluşan Dünyanın en büyük lale halisi motifi İstanbulluların beğenisine sunuldu. Dev lale halısı İstanbul tarihi yarımada manzarası ile havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı.