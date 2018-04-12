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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Giriş Tarihi: 12.04.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 14:28
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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi. Sultanahmet`te dev lale halısında 565 bin lale kullanıldı

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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Dünya'nın en büyük lale halisi motifi İstanbul'un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanında görücüye çıktı.

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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

565 Bin laleden oluşan 1734 metrekarelik lale halısı havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı.

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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

, 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında tüm şehri adeta laleye bürüdü.

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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Festival kapsamında Şehrin önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanı'nda sergilenmeye başlanan 565 Bin laleden oluşan Dünyanın en büyük lale halisi motifi İstanbulluların beğenisine sunuldu. Dev lale halısı İstanbul tarihi yarımada manzarası ile havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı.

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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Görüntülerde eşsiz manzara eşliğinde lale halısının görüntüsü adeta mest etti.

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Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi
Dünyanın en büyük lale halısı havadan görüntülendi

Lale halısı yapımı devam ederken de vatandaşların ilgi odağı olmuştu. Toplam 1.734 metrekare olan dev lale halısı rengarenk görüntüsü ile şehrin görüntüsüne renk kattı.

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