Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en güçlü dilleri araştırmasını yayınladı. Listede Türkiye de var. Diller belli kıstaslar üzerinden sıralandı. Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en güçlü dilleri araştırmasını kamuoyu ile paylaştı. En güçlü diller, coğrafya, ekonomi, iletişim, bilgi ve medya ve diplomasi kategorilerinde değerlendirilerek belirlendi. İlk 10'a giren dillerden 6'sının Avrupa dilleri olması dikkat çekti. Bunda da elbette bu ülkelerin geçmişte farklı ülkelerde uyguladığı sömürgecilik faaliyetlerinin payı büyük. İşte en güçlü 10 dil.. 446 milyon kişinin anadili olan İngilizce dünyanın en güçlü dili olarak seçildi. İngilizce'yi 960 milyon kişinin anadili olan Mandarin Çincesi izledi.