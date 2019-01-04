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en güçlü dilleri!

Dünya Ekonomik Forumu, en güçlü dilleri araştırmasını yayınladı. Listede Türkiye de var. Diller belli kıstaslar üzerinden sıralandı.

Giriş Tarihi: 04.01.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 12:32
Dünyanın en güçlü dilleri!

Dünya Ekonomik Forumu, en güçlü dilleri araştırmasını kamuoyu ile paylaştı.

Dünyanın en güçlü dilleri!

En güçlü diller, coğrafya, ekonomi, iletişim, bilgi ve medya ve diplomasi kategorilerinde değerlendirilerek belirlendi.

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Dünyanın en güçlü dilleri!

İlk 10'a giren dillerden 6'sının Avrupa dilleri olması dikkat çekti.

Dünyanın en güçlü dilleri!

Bunda da elbette bu ülkelerin geçmişte farklı ülkelerde uyguladığı sömürgecilik faaliyetlerinin payı büyük.

Dünyanın en güçlü dilleri!

İşte en güçlü 10 dil..

Dünyanın en güçlü dilleri!

446 milyon kişinin anadili olan İngilizce en güçlü dili olarak seçildi.

Dünyanın en güçlü dilleri!

İngilizce'yi 960 milyon kişinin anadili olan Mandarin Çincesi izledi.

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