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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi açıklandı! Türkiye iki basamak birden yükseldi: İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
09:07
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi açıklandı! Türkiye iki basamak birden yükseldi: İşte 2024'ün en iyileri
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesini açıkladı. Bir çok ülkeyi geride bırakan Türkiye, iki basamak birden yükselerek listeye damga vurdu. Peki Türkiye dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde kaçıncı sırada? İşte 2024'ün en iyileri ve haberin detayları...