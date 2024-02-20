Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi açıklandı! Türkiye iki basamak birden yükseldi: İşte 2024’ün en iyileri

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesini paylaştı. Listede birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması iki basamak yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...