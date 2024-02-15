Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu! İşte 2024’ün en iyileri...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Dünyanın en güçlü ordularının ardından Türkiye, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan listeye de damga vurdu. Birçok verinin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye, iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 sıralaması...