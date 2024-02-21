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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu! İşte 2024'ün en iyileri...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:36

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu! İşte 2024'ün en iyileri...

Askeri güç verilerini analiz eden ABD'li Global Firepower, geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi'ni açıklamıştı. Türk ordusu listede 3 basamak birden yükselirken, Global Firepower bu kez 'Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 sıralaması'nı paylaştı. Aktif personel sayısı, ülkelerin helikopter filosu gücünün dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye, yine üst sıralarda yer aldı. Yerli ve Milli muharip uçak Kaan'ın da ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki, Türk Hava Kuvvetleri listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2024'ün en iyileri...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu! İşte 2024’ün en iyileri...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Dünyanın en güçlü ordularının ardından Türkiye, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan listeye de damga vurdu. Birçok verinin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye, iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 sıralaması...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu! İşte 2024’ün en iyileri...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2024 LİSTESİ

80 – Libya

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu! İşte 2024’ün en iyileri...

79 - Kongo

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu! İşte 2024’ün en iyileri...

78 Bolivya

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesine Türkiye damga vurdu! İşte 2024’ün en iyileri...

77 Çekya

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