Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023’ün en iyileri...

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşılan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.