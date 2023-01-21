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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 07:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
07:39
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Birçok istatistik üzerinden hazırlanan rapora, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralaması damga vurdu! Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması...