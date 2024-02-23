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Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:41

Dünyanın en güzel hamur işi türleri açıklandı! Listeye Türkiye'den bir lezzet damga vurdu

Hemen her kültürde farklı hamur işi türleri bulunuyor. Genel olarak 'ekmek' adı altında toplanmasına rağmen, hamur işi pek çok farklı şekilde yapılabilmektedir. CNN Travel dünyanın en iyi 50 hamur işini belirledi. Türkiye'den de vazgeçilmez bir lezzet listede kendine yer buldu

Dünyanın en güzel hamur işi türleri açıklandı! Listeye Türkiye’den bir lezzet damga vurdu

Dünyanın en güzel hamur işi türleri CNN Travel tarafından açıklandı. Türkiye'den de bir lezzet listede kendine yer buldu. Yine diğer ülkelerle ortak olan pek çok ürün de kültürümüzde yer alıyor. İşte en lezzetli hamur işi listesi

Dünyanın en güzel hamur işi türleri açıklandı! Listeye Türkiye’den bir lezzet damga vurdu

CNN Travel, bazı kültürlerin "ekmek" olarak nitelendirdiği hamur işi lezzetlerini bir araya getirdi.

Her kültürün ekmeği tanımlama şekli farklıdır. Ekmek tarihi konusunda uzman olan William Rubel "Ekmek, kültürünüz ekmeği nasıl tanımlıyorsa odur" diyor.

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Dünyanın en güzel hamur işi türleri açıklandı! Listeye Türkiye’den bir lezzet damga vurdu

İşte listeye giren en iyi hamur işi lezzetleri...

Dünyanın en güzel hamur işi türleri açıklandı! Listeye Türkiye’den bir lezzet damga vurdu

Bolani, Afghanistan

Dünyanın en güzel hamur işi türleri açıklandı! Listeye Türkiye’den bir lezzet damga vurdu

Luchi, Bangladeş

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