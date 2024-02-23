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Dünyanın en güzel hamur işi türleri açıklandı! Listeye Türkiye'den bir lezzet damga vurdu
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:41
Dünyanın en güzel hamur işi türleri açıklandı! Listeye Türkiye'den bir lezzet damga vurdu
Hemen her kültürde farklı hamur işi türleri bulunuyor. Genel olarak 'ekmek' adı altında toplanmasına rağmen, hamur işi pek çok farklı şekilde yapılabilmektedir. CNN Travel dünyanın en iyi 50 hamur işini belirledi. Türkiye'den de vazgeçilmez bir lezzet listede kendine yer buldu