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Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye'den de 2 yemek girdi
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:13
Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye'den de 2 yemek girdi
İnsanoğlunun en temel ihtiyacı olan beslenme, coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre değişiklikler gösteriyor. Her bölgenin kendine özgü tatları, kendine özgü yemekleri mevcut. Ancak bu tatlar farklı kültürler tarafından bazen benimsenmiyor. Peki dünyanın en kötü yemekleri hangileri? Binlerce kişinin katılımıyla oluşturulan listeye Türkiye'den de 2 yemek dahil oldu. İşte dünyanın en kötü yemekleri...