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en lüks mağarası satışa çıktı!

Giriş Tarihi: 28.08.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 14:57
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en lüks mağarası satışa çıktı!
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı!

1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanıldığı düşünülen Beckham Creek Mağarası, şimdilerde yeni alıcısını bekliyor.

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en lüks mağarası satışa çıktı!
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı!

Soğuk Savaş döneminde sığınak olarak kullanılan, ardından otele çevrilen lüks mağara ihtişamlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine topluyor.

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en lüks mağarası satışa çıktı!
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı!

ABD'nn Arkansas eyaletinin uzak bir köşesinde yer alan Beckham Creek Mağarası, 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanılıyor.

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en lüks mağarası satışa çıktı!
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı!

1983 yılına kadar değişmeden kalan mağara, bu tarihte John Hay isimli bir iş adamı tarafından 146 bin dolar karşılığında satın alındı.

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en lüks mağarası satışa çıktı!
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı!

Hay, Soğuk Savaş sırasında bu mağarayı sığınak olarak kullanabileceğine inanıyordu.

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en lüks mağarası satışa çıktı!
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı!

Zengin iş adamı 4 yıllık çaba ve 2 milyon dolarlık bütçeyle mağarayı lüks bir sığınağa çevirdi.

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en lüks mağarası satışa çıktı!
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı!

Mağaranın ağzı güvenlik için beton duvarlarla kaplandı.

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