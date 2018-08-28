Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı!

1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanıldığı düşünülen Beckham Creek Mağarası, şimdilerde yeni alıcısını bekliyor. Soğuk Savaş döneminde sığınak olarak kullanılan, ardından otele çevrilen lüks mağara ihtişamlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine topluyor. ABD'nn Arkansas eyaletinin uzak bir köşesinde yer alan Beckham Creek Mağarası, 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanılıyor. 1983 yılına kadar değişmeden kalan mağara, bu tarihte John Hay isimli bir iş adamı tarafından 146 bin dolar karşılığında satın alındı. Hay, Soğuk Savaş sırasında bu mağarayı sığınak olarak kullanabileceğine inanıyordu. Zengin iş adamı 4 yıllık çaba ve 2 milyon dolarlık bütçeyle mağarayı lüks bir sığınağa çevirdi. Mağaranın ağzı güvenlik için beton duvarlarla kaplandı.