Haberler Yaşam Dünyanın en saçma binası yıkılıyor! 18 katlı dünyanın en saçma binası nerede?

Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:35

Dünyanın en saçma binası olarak internette fenomen haline gelen, uyumsuz renkleri ve dengesiz haliyle görenlerin alay konusu olan bina tarih oluyor. Bir süredir yıkımına devam edilen bina, son günlerini yaşıyor. Yılın başında yıkımına başlanan binanın yüzde 70'si yıkılmış durumda. 1994 yılında inşa edilen yapı, istenmeden de olsa kentin simgesi haline gelmişti. Devasa kolonlarıyla gündeme gelen yapının tamamen yıkımına çok az kaldı. Peki, dünyanın en saçma binası nerede, neden yıkılıyor? İşte detaylar…