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Haberler Yaşam Dünyanın en saçma binası yıkılıyor! 18 katlı dünyanın en saçma binası nerede?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 13:35

Dünyanın en saçma binası yıkılıyor! 18 katlı dünyanın en saçma binası nerede?

Dünyanın en saçma binası olarak internette fenomen haline gelen, uyumsuz renkleri ve dengesiz haliyle görenlerin alay konusu olan bina tarih oluyor. Bir süredir yıkımına devam edilen bina, son günlerini yaşıyor. Yılın başında yıkımına başlanan binanın yüzde 70'si yıkılmış durumda. 1994 yılında inşa edilen yapı, istenmeden de olsa kentin simgesi haline gelmişti. Devasa kolonlarıyla gündeme gelen yapının tamamen yıkımına çok az kaldı. Peki, dünyanın en saçma binası nerede, neden yıkılıyor? İşte detaylar…

Dünyanın en saçma binası yıkılıyor! 18 katlı dünyanın en saçma binası nerede?

Özellikle internet forumlarında dünyanın en saçma ve anlamsız binası olarak anılan, birçok kişinin nerede olduğunu bilmeden paylaştığı dünyanın en saçma binası yıkılıyor. Yüzde 70'inin yıkıldığı ve geriye sadece katların kaldığı yapıda en zor kısım olan sütunların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım işlemini gerçekleştiren şirket, kolonların tamamı kesildikten sonra bina önünde kurban kesti. Peki, dünyanın en saçma binası neden yıkıldı? İşte detaylar…

Dünyanın en saçma binası yıkılıyor! 18 katlı dünyanın en saçma binası nerede?

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR

Kentin en yoğun caddelerinden birinde yer alan yapı yaklaşık 6 aydır yıkımına devam ediliyor. Binayı yıkma işlemine sahip firmanın sahibi Kenan Türkmen, 'Yıkım çalışmamızın yüzde 70'i tamamlanmış vaziyette. 2 aylık çalışmamız kaldı. Tüm katları söktükten sonra -3'e ineceğiz ve 2 ay sonra tamamen teslim edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi. Eksi katları da söküp dolgusunu da yaptıktan sonra yol kotunda teslim edeceğiz.' açıklamalarında bulundu.

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Dünyanın en saçma binası yıkılıyor! 18 katlı dünyanın en saçma binası nerede?

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NEREDE?

İl Özel İdare Binası olarak kullanılan 18 katlı yapı, Şanlıurfa'nın Trabzon Bulvarı'nda yer alıyor. 1994 yılında yapılan bina, o günden beri birçok sebepten ötürü alay konusu oluyor. Anlamsız kolonları, sarı – lacivert renkleri ve uyumsuz stiliyle birçok açıdan hata dolu bir görüntüye sahip.

Dünyanın en saçma binası yıkılıyor! 18 katlı dünyanın en saçma binası nerede?

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI MİMARI KİM?

Binanın tasarımı Haldun Sunal ve Arif Nafiz Aköz tarafından 1994 yılında yapıldı. O günden beri eleştiriler alan yapı, tipi ve yerel mimariye uymaması sebebiyle birçok vatandaş tarafından adres tarifi için kullanılmaktadır.

Dünyanın en saçma binası yıkılıyor! 18 katlı dünyanın en saçma binası nerede?

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NEDEN YIKILIYOR?

Şanlıurfa'nın en işlek bulvarına meydan yapmak amacıyla eski adliye binası ile birlikte dünyanın en saçma binası da yıkılıyor.

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